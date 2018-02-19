Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moda tasarımcısı Zeynep Kartal, Ajda Pekkan için hazırladığı 25 parçalık özel koleksiyonunu tanıttı. Freemaso’s Hall’da düzenlenen defilede Pekkan ve Kartal, el ele podyumda yürüdü. Ajda Pekkan defilede ‘Yakar Geçerim’ adlı şarkısını da seslendirdi. Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğunda gerçekleştirilen geceye yaklaşık 400 davetli katıldı. Modacı Kartal, “Ülkemize yerli ve millîden yola çıkarak Ajda Hanım ile birlikte çok güzel tanıttık” dedi. Ajda Pekkan ise “Ülkemizin ne kadar önemli olduğunu dünyaya bir nebze de olsa tanıtmak istedik. Buradan başladık. Devam edeceğiz. Bu bir başlangıç” ifadelerini kullandı.