Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun üzerine Aslan’ın cevabı gecikmedi. Azeri şarkıcı “Hakkımdaki suçlamalar tamamen iftiradır. Okuduğum şarkının Ece Seçkin’in şarkısı ile alakası yoktur. Avukatım aracılığıyla kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Ece Seçkin’in benim üzerimden kendi reklamını yapmak amacıyla tarafıma asılsız iftiralarda bulunup hakaret etmesi kabul edilecek bir durum değildir...” açıklamasını yaptı.