Bunun üzerine Aslan’ın cevabı gecikmedi. Azeri şarkıcı “Hakkımdaki suçlamalar tamamen iftiradır. Okuduğum şarkının Ece Seçkin’in şarkısı ile alakası yoktur. Avukatım aracılığıyla kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Ece Seçkin’in benim üzerimden kendi reklamını yapmak amacıyla tarafıma asılsız iftiralarda bulunup hakaret etmesi kabul edilecek bir durum değildir...” açıklamasını yaptı.
Afaq Aslan’dan Ece Seçkin’e cevap
19.02.2018 - 03:12 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 03:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde ‘Follow Me’ isimli şarkısının Azeri sanatçı Afaq Aslan tarafından sözleri değiştirilerek izinsiz olarak yayınlandığını iddia etmişti.
Etiketler : ece seçkin,
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