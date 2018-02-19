Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı pazar akşamının reyting birincisi oldu. İkinci sırada Survivor yer alırken üçüncü Jet Sosyete oldu.

İLK ÜÇTE YER ALDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın ilk üçte yer alamadı. Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete, Çocuklar Duymasın'ı geçerek ilk bölümünde oldukça başarılı oldu.

JET SOSYETE 1. BÖLÜM ÖZETİ

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.

JET SOSYETE'NİN OYUNCU KADROSU

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından çekiliyor.