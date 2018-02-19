Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğradığı mekanda eski eşinin eski sevgilisi Demet Akalın’la pişti olan eski manken Demet Şener, konuyla ilgili sorular üzerine, “Kendisini görmedim. Hiç tanımadığım bir insan” ifadelerini kullanmıştı.



DEMET ŞENER'E TEŞEKKÜR EDERİM

Star Tv’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ adlı magazin programının haberine göre Suzan Avcı’nın hastane kaldırıldığı haberini alıp onun yanına giden Demet Akalın muhabirlerinin Demet Şener ile ilgili sorduğu sorulara : ‘ Ben görmedim söylenecek ne olabilir ki ben ona sadece bir teşekkür borçluyum düşünsene ben çoluklu çocuklu, dul, işsiz güçsüz kalabilirdim seneler sonra’ şeklinde cevap verdi.