Uğradığı mekanda eski eşinin eski sevgilisi Demet Akalın’la pişti olan eski manken Demet Şener, konuyla ilgili sorular üzerine, “Kendisini görmedim. Hiç tanımadığım bir insan” ifadelerini kullanmıştı.
DEMET ŞENER'E TEŞEKKÜR EDERİM
Star Tv’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ adlı magazin programının haberine göre Suzan Avcı’nın hastane kaldırıldığı haberini alıp onun yanına giden Demet Akalın muhabirlerinin Demet Şener ile ilgili sorduğu sorulara : ‘ Ben görmedim söylenecek ne olabilir ki ben ona sadece bir teşekkür borçluyum düşünsene ben çoluklu çocuklu, dul, işsiz güçsüz kalabilirdim seneler sonra’ şeklinde cevap verdi.
Demet Akalın'dan Demet Şener'e teşekkür
19.02.2018 - 15:21 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yıllar önce aralarında yaşanan olaydan dolayı Demet Şener'e teşekkür etti
Uğradığı mekanda eski eşinin eski sevgilisi Demet Akalın’la pişti olan eski manken Demet Şener, konuyla ilgili sorular üzerine, “Kendisini görmedim. Hiç tanımadığım bir insan” ifadelerini kullanmıştı.
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