Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarışmaya gitmeden önce gerek sunuculuğunu yaptığı programda, gerekse konuk olduğu programlarda Survivor'da All Star takımının lideri olacağının sinyallerini veren Nihat Doğan, adada umduğunu bulamadı.

ESKİ GÜNLERİNİ MUMLA ARIYOR

Haberler.com'da yer alan habere göre; Birbirinden güçlü isimlerin boy gösterdiği yarışmada gölgede bu zamana kadar gölgede kaldığı gözlenen Nihat Doğan, eski günlerini mumla arıyor. Özellikle Turabi'nin liderlik rolünü üstlendiği All Star takımında silik bir imaj çizen Nihat Doğan'ın önümüzdeki haftalarda kendisine nasıl bir yol çizeceği merak ediliyor.

ÖNCEKİ DÖNEME DAMGA VURDU

Hatırlanacağı üzere Nihat Doğan, önceki dönem katıldığı yarışmada aforizmaları ve kendine has hareketleri ile büyük ses getirmişti.