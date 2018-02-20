Sanatçı, turneye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Mardin’deki konseriyle başlayacak. Ardından Batman, Malatya, Antep, Bursa, Ankara, Mersin, Adana, Kayseri ve Konya’da konserler verecek. Arar, proje için “18 yıllık müzikal yolculuğumu sevenlerimle paylaşmak için sabırsızlanıyorum” dedi.
Funda Arar yollara düşüyor
20.02.2018 - 02:31 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 02:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Funda Arar, “Yoluma Düşen Şarkılar” projesiyle Türkiye turnesine çıkıyor.
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544967 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/544967.aspx
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