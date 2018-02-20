Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçı, turneye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Mardin’deki konseriyle başlayacak. Ardından Batman, Malatya, Antep, Bursa, Ankara, Mersin, Adana, Kayseri ve Konya’da konserler verecek. Arar, proje için “18 yıllık müzikal yolculuğumu sevenlerimle paylaşmak için sabırsızlanıyorum” dedi.