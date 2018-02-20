Can, bebekler için, “Üç aydır evdeyiz. Bebekleri ancak dört kişi idare edebiliyoruz. Ufak oldukları için günde 8 defa besleniyorlar. Gece 3 saatte bir uyanıyorlar. Biri kalkıyor, mamasını yiyip tekrar uyuyana kadar 1 saat geçiyor zaten. Sonra diğeri uyanıyor. Uykusuz kalıyorsun ama yine de müthiş bir şey. Allah isteyen herkese versin. Sabahları günaydın dediğimde iki tane gülen surat var karşımda, inanılmaz bir şey” dedi.
Fettah Can: İkizleri dört kişi idare ediyoruz!
20.02.2018 - 03:06 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 03:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sohbet programı “Hadi Be”nin konuğu, Fettah Can oldu. Yeni single’ı “Kalakaldın mı?” ile adından söz ettiren Fettah Can, üç ay önce ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini hatırlattı.
Etiketler : fettah can,fettah can ikiz,
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