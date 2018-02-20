Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can, bebekler için, “Üç aydır evdeyiz. Bebekleri ancak dört kişi idare edebiliyoruz. Ufak oldukları için günde 8 defa besleniyorlar. Gece 3 saatte bir uyanıyorlar. Biri kalkıyor, mamasını yiyip tekrar uyuyana kadar 1 saat geçiyor zaten. Sonra diğeri uyanıyor. Uykusuz kalıyorsun ama yine de müthiş bir şey. Allah isteyen herkese versin. Sabahları günaydın dediğimde iki tane gülen surat var karşımda, inanılmaz bir şey” dedi.