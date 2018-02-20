Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatan Şaşmaz'ın talihsiz ölümü kadar geride bıraktığı hamile eşi de sevenlerini yıkmıştı. Tüm Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda Vatan Şaşmaz'ın karısı Yasemin Adalı'nın bir erkek bebek beklediği de ortaya çıkmış herkes daha da üzülmüştü. Yasemin Adalı, önceki gün bebeğini dünyaya getirdi. Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı kimdir ne iş yapar gibi sorular merak konusuydu. Peki Yasemin Adalı dünyaya getirdiği erkek çocuğuna ne isim verdi? İşte kafanızı kurcalayan soruların cevapları... Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, Filiz Aker tarafından 27 Ağustos 2017'de Beşiktaş'ta bulunan bir otelde öldürülmüştü. Ünlü sunucunun büyük sabırsızlıkla beklediği oğluna kavuşamadan vefat etmesi sevenlerini kahretmişti. Elim olayın ardından tüm gözler Vatan Şaşmaz'ın karısı Yasemin Adalı'ya çevirilmişti. Vatan Şaşmaz’ın şok eden ölüm haberinin ardından Vatan Şaşmaz evli miydi, eşi kim? Gibi sorular merak konusuydu. İlk evliliğinden tek celsede boşanan Vatan Şaşmaz, 2015 yılında ikinci evliliğini mimar Yasemin Adalı ile yapmıştı. Düğün töreni, çiftin birlikte oturacağı Üsküdar-Vaniköy’deki evlerinin bahçesinde gerçekleşmişti. Şaşmaz’ın nikâh şahitliğini dedesi Sabri Saydam ve yapımcı Polat Yağcı, gelininkini ise çocukluk arkadaşı Nilüfer Hanım yapmıştı.



Vatan Şaşmaz'ın oğlunun adı ne?

Ünlü sunucunun büyük sabırsızlıkla beklediği oğluna 'Asil Vatan Şaşmaz' adının verildiği öğrenildi. 43 yaşında yaşamını yitiren sunucu, daha önce verdiği bir röportajda, "Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, beraber yaşamaya devam ederdim. Ben de, eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Önemli olan aile olabilmek" açıklamasını yapmıştı.



Vatan Şaşmaz nasıl oldu? Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker kimdir?

Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde Conrad The Boshpous adlı otelin 1130 nolu odasında, eski manken Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülmüş, cinayeti işleyen Aker aynı silahla intihar etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu Savcılarından Onur Tilav tarafından yürütülen soruşturmada, aylar süren incelemelerin ardından takipsizlik kararı verildi. Savcı Tilav tarafından hazırlanan takipsizlik kararında Aker'in ölü muayene raporuna değinilerek, sağ kulağın bir cm üstü saçlı deride silah mermi çekirdeği giriş yarası gözlendiği, atışın bitişik mesafeden yapıldığı, Aker'in mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanamsı ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

