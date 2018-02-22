Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın Ataşehir'de sahneye çıktığı barın önüne gelen iki kişiden biri, sanatçı aleyhinde hakaretlerde bulunduktan sonra elindeki pompalı ateş açtı. Saldırgan Seyfi Dinç'in silahından çıkan kurşun tavana isabet etti. Olaya müdahale eden güvenlik görevlilerinin silahından çıkan kurşunla Dinç ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Konak'ın yara almadığı olay sonrası saldırgan Seyfi Dinç tedavi edilmek üzere bir hastaneye kaldırılırken polis tarafından soruşturma başlatıldı. Barın önünde yaşanan olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Kısa sürede olay yerine gelen polis, M.Y.'yi gözaltına alırken, saldırganlardan ayağından yaralanan Ş.D. ile darp edilen İ.Ç.'yi de hastanede tedavilerinin yapılmasının ardından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

VOLKAN KONAK: BENLE ALAKASI YOK

Ünlü şarkıcı Volkan Konak olaydan haberinin bile olmadığını belirterek “Benle alakası yok, alkollü olan mekanlarda olur bu. Ben zaten sahnedeydim, haberim bile yok. O yüzden sorun yok. İşgüzar arkadaşlar böyle bir metin yazmış bilmiyorum ama. Böyle bir mevzu yaşanmış ama benimle ilgisi yok. Bizle alakası yok burada biri öyle havaya ateş atmış gitmiş haberimiz yok. Ailem de çok üzgün yanlış haberler internette dolaşıyor. Ben sahnedeydim şarkı söylüyordum, yaş günüm vardı, dostlarımlayım” dedi.

'VATAN HAİNİ CÜMLESİ BANA YAKIŞMAZ ZATEN'

Vatan haini diyerek havaya ateş açıldığı sorusuna ise Konak “ O cümle bana yakışmaz zaten, o yanlış bir haber. Tüm dostlarım burada Polat burada, Ali Ağoğlu burada hep bütün dostlarım burada. Şeklinde konuştu.