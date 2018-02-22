Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'da Havuç karakteri geri döndü. Havuç'u canlandıracak oyuncunun yüzü sonunda görüldü.

HAVUÇ DÖNÜYOR

Dizinin yapımcısı Birol Güven ve Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ geçen gün sosyal medya hesapları üzerinden '#HavuçEveDönüyor' etiketiyle paylaşımda bulunmuştu. Paylaşımda "#HavuçEveDönüyor. O bizim en önemli ve en sevilen karakterlerimizden biri. Çocuklar Duymasın'da heyecan aynen devam. Pazar akşamı Kanal D'de" ifadesi dikkat çekmişti.

YÜZÜ GÖZÜKTÜ

Herkes Havuç'un yüzünü merak ediyordu. Bugün sosyal medyaya düşen fotoğrafta Havuç'u oynayan genç oyuncunun yüzü gözüktü.

İşte yeni Havuç: