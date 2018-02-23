Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Hakan dönecek mi? Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da geçtiğimiz hafta kötü bir sakatlık yaşayan Hakan Hatipoğlu'nun durumu nasıl? Peki Survivor Hakan'a ne oldu, Survivor'a dönecek mi? Binlerce kişi bu soruların cevabını ararken Acun Ilıcalı dün akşam Survivor Hakan'ın durumu hakkında bilgi verdi. Hakan Hatipoğlu adaya dönecek ancak 1 ay daha oyunlara katılamayacak. İşte Survivor Hakan hakkında merak ettikleriniz...

SURVİVOR HAKAN'IN DURUMU NASIL?

Ada ödül oyunu öncesi seremonide açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, gönüllüler takımını ilgilendiren iki önemli haber verdi.

SURVİVOR HAKAN'A NE OLDU- İZLE

Acun Ilıcalı, "Gönüllüler takımına iki tane haberim var. Doktorumuz Metin Kuş, Hakan hakkındaki kararını açıkladı; Hakan dönecek. Bir hafta içerisinde takıma gelecek, ama yaklaşık bir ay oyunlarda mücadele edemeyecek" dedi.

GÖNÜLLÜLERİN İKİ YARIŞMACISI YOLDA



'Survivor 2018'in başarılı yapımcısı, "İki takıma da 2'şer tane yedek gelecekti. Gönüllülerin yedeklerinden birini daha erken getireceğiz. Onun dışında ayrılan Gamze'nin yerine de yeni yarışmacı geliyor. Hem Hakan'ın yerine hem Gamze'nin yerine yarışmacı gelecek. Onlar yola çıktı, iki gün içerisinde burada olacaklar" ifadelerini kullandı.

HAKAN HATİPOĞLU'NA NE OLMUŞTU?

Survivor'da ödül oyunu sırasında büyük bir hızla girdiği üzeri ağla kapla tünelde kafasını bariyerlere vuran Hakan, acı içinde yere yığılmıştı.Göz kağağında yırtık oluştuğu tespit edildi. Boynunu inciten ve gözünden ciddi şekilde yaralanan Hakan Hatipoğlu, Survivor doktoru Metin Kuş'un müdahalesinin ardından ambulansla şehir merkezindeki hastaneye kaldırılmıştı.