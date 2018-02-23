Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rap müziğin özgün ve sevilen ismi Yener Çevik, geçtiğimiz günlerde Direniş Karatay filmi için hazırladığı “Hu” parçasıyla dikkat çekti. Filmin çekimlerinin yapıldığı, platoyu gezen Çevik, filmde yer almaktan gurur duyduğunu söyledi. Moğol baskısına direnen Selçukluların hikâyesini anlatan filmin müziğini hazırlayan Yener Çevik, film ile kendi hayatı arasında bağ kurduğunu anlattı. Çevik, “Filmde, ciddi anlamda kendi gerçeklerimiz için bir mücadele, bir direniş görüyoruz. Kendi hayatlarımızda da gerçeklerimiz için ciddi bir direnişte bulunmamız gerekiyor. Hayat sizi daima direnmeye zorluyor. Kenar mahallede büyüdüm. Hayatta kalmak için direnmenin şart olduğu mahallelerin birinde. Yaptığım müzik sayesinde de bu direnişi gerçekleştirebildim. Aslında rap müzik, direnişin müziğidir. Bu anlamda Direniş Karatay’ın hikâyesiyle hem kendi hayat hikâyem hem de müziğim arasında bir bağ kurdum ve filmdeki tokat gibi mücadeleyi, cevabı benimsediğim için yer aldım” dedi. Yener Çevik, gizli kalan Selçuklu tarihini anlatan bir projede yer almanın gurur verici olduğunu söyleyerek, “Genellikle tarih kitaplarının Osmanlı tarihiyle ve Cumhuriyet dönemiyle ilgilendiğini görüyoruz. Selçuklu tarihi, bu anlamda, biraz gizli kalmıştır. Ancak o da bizim tarihimizdir. Üstelik tarihimizin en önemli dönemlerinden de biridir. Direniş Karatay’ın çok odaklanılmayan bir döneme odaklanması benim için ayrıca önemli” değerlendirmesinde bulundu.