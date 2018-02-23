Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu, samimi ve bir o kadar da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İşte Alper Kul’dan kendisine yöneltilen bazı sorulara verdiği cevaplar...

- Kelliğim sebebiyle beni Hasan Şaş ve Altay ile çok benzetiyorlar. Hatta beni Bozcaada’daki bir otelde Hasan Şaş diye ağırladılar. Kapıda karşılandım filan. Şaşırdım. Aldılar içeri, izzetüikramda bulundular. ‘Hasan Bey’ diyorlar, anlamıyorum. En son ‘Ben Hasan Bey değilim, Alper’im’ deyince bozuldular. Ama bütün yemekleri yedim.

- Kendimi çok fazla eleştiririm. En bonkör olduğum konu bu. Kendimi izlemeye gerçekten tahammülüm yok. ‘Son filmim çok iyi, ama kendimi izlerken utanıyorum. ‘Güldür Güldür’deki tipleri de izleyemiyorum. ‘Sümela’yı da izleyemiyordum. Kendimi çok beğenmiyorum açıkçası. İzlediğimde de sinirlerim bozuluyor. İşimi yapıp kenara çekiliyorum.