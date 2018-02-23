Deniz Seki geçirdiği zor günlerin ardından Haziran 2017'de cezaevinden çıkmıştı. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 1092 gün yaşayan Seki, bir hayli kilo almıştı.
AMELİYAT İÇİN KİLO ALMASI GEREKİYORDU
Cezaevinden çıktıktan sonra mide küçültme operasyonu geçirmeye karar veren ünlü şarkıcı doktorundan red yanıtı almıştı. Doktoru Seki'ye mide küçültme operasyonu için kilosunun uygun olmadığını biraz daha kilo alması gerektiğini söylemişti.
AMELİYAT OLDU
Kısa sürede 90 kiloya ulaşan Seki, bıçak altına yattı. Ünlü şarkıcının durumun iyi olduğu öğrenildi.