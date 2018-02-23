Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından Vartolu yaşıyor mu, Vartolu öldü mü? soruları sorulmaya başlandı. Yamaç'ın karanlık bir alanda konuştuğu kişinin Vartolu olduğu düşünülüyor. Peki Selim ölecek mi?, Çukur yeni bölümde neler yaşanacak? Pazartesi akşamları yayınlanan ve reytinglerde birinci gelen Çukur yeni bölüm de heyecanlı dakikalar yaşanacak. Çukur 18. bölüm de yine nefesler tutulacak. Çukur yeni bölüm de Vartolu öldü mü, yaşıyor mu sorusu da cevap bulacak. İşte Çukur 18. yeni bölüm fragmanı

ÇUKUR 18.BÖLÜM FRAGMANI



Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'un 18. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.

"BİR ABİMİ ALDIN, ÖBÜRÜ DE ÖLÜYOR"

Medet'in kurşununa kendini siper eden Selim'in vurulmasıyla öfkeden deliye dönen Yamaç'ın, "Selim gidiyor. Bir abimi aldın, öbürü de ölüyor" sözleri heyecanı yükseltiyor.

VARTOLU YAŞIYOR MU?



Çukur'un yeni bölüm fragmanında, Selim'i apar topar hastaneye yetiştiren Yamaç'ın, "Selim ölürse seni yaşatmam" diyerek silah doğrulttuğu kişinin Vartolu olduğu konuşuluyor.

ÇUKUR 18.BÖLÜMDE NE OLACAK?

Medet’in kurşununa kendini siper eden Selim’in vurulmasıyla öfkeden deliye dönen Yamaç’ın, “Selim gidiyor. Bir abimi aldın öbürü de ölüyor!” sözleri heyecanı yükseltiyor.

Selim’i apar topar hastaneye yetiştiren Yamaç’ın, “Selim ölürse seni yaşatmam!” diyerek silah doğrulttuğu kişinin kim olduğu merakla bekleniyor.

Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.