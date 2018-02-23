Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakalandığı hastalık nedeniyle İstanbul ve Antalya'da tedavisi süren gazeteci Haluk Üncel, yaşam savaşını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Üncel'in cenazesi, yarın Muratpaşa Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Türbeli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de basın danışmanı Üncel'in ölümü üzerine sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Türel mesajında, "Biz dava adamlığını onda gördük. Seçim zaferlerimizde mutluluk gözyaşlarına boğulur, hüzünlü zamanlarda kelimeler boğazına takılır konuşamazdı. Zor bir hastalığa yakalandı yenmeyi başaramadı. En yakın çalışma arkadaşlarımdan Haluk Üncel hakkın rahmetine kavuştu. Mekanın cennet olsun, Allah rahmetini esirgemesin Haluk Abim" ifadelerine yer verdi

Haluk Üncel kimdir?

Gazeteciliğe 1979 yılında Tercüman Gazetesi’nde başlayan Haluk Üncel, sırasıyla Güneş, Posta, Akis Dergisi, Gelişim Spor Dergisi, Yeni Asır, Sabah Gazetesi’nde yöneticilik görevlerinde bulundu. 1993 yılında Antalya’da meslek hayatına devam eden Üncel, Sabah Akdeniz ekinin yayın koordinatörlüğü, Akdeniz Atılım Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü gibi görevlerin yanı sıra Akdeniz Basın Vakfı kurucuları arasında yer aldı.

2004 yılında yolu Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile kesişen gazeteci Haluk Üncel, Türel’in ilk dönem belediye başkanlığı süresince (2004-2009) Basın Danışmanı olarak çalıştı. 2009-2014 yılları arasında Sabah Akdeniz’de köşe yazarlığı ve Gazete Bir Yayın Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Son olarak 2014 yılında Menderes Türel’in yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla basın danışmanlığı görevini yürütüyordu.