Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzik sektörünün deneyimli ismi Tarık Sezer ve ekibi, gelen başvurular arasından 30 yarışmacı belirleyerek onlara koçluk yapacak. Daha sonra adaylar, ‘Son Ses’ jürileri Gökhan Türkmen ve Simge ile çalışma fırsatı bulacak. Jüri ve halk oylamalarının ardından finalde kazanacak kişi, single çıkarma şansı elde edecek. Tarık Sezer, Gökhan Türkmen ve Simge ile bir toplantı yatan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy “Gençleri her alanda müzikle buluşturmayı hedefliyoruz. Gençlerimize ‘Türkiye’nin genç sesi ol’ diyoruz. Müzik dinlemeyi seven gençler için de izlenmesi keyifli içerikler sunuyoruz” şeklinde konuştu. Yarışmaya 14-26 yaş aralığında gençler katılabilecek. Son başvuru tarihi ise 12 Mart..