Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümü farklı heyecan oluşturan Survivor'a bu hafta iki isim daha dahil oldu. Peki Survivor'da gönüllüler takımına kimler geldi? Hakan Hatipoğlu'nun sakatlığının ardından adaya Emre, Gamze'nin yerine ise İpek Yaşar isimli bir yarışmacı geldi. Ardından Survivor İpek Yaşar ve Emre kimdir sorgulamaları başladı. Yarışmacılar ödül oyunu öncesi takıma dahil oldular. Peki Survivor İpek ve Survivor Emre kimdir, nereli, kaçi yaşında, ne iş yapıyor? İşte gönüllüler takımının yeni yarışmacıları hakkında merak ettikleriniz...

İŞTE EMRE VE İPEK -İZLE

SURVİVOR'DA GÖNÜLLÜLER TAKIMINA KİMLER GELDİ?

Survivor Gönüllüler takımında Gamze'nin yerine yedeklerden İpek takıma katılırken, Hakan'ın yerine ise Emre geldi. Survivor'ın yeni yarışmacıları İpek ve Emre, Cuma akşamı yayınlanan bölümde ödül oyunu öncesinde takımlarına katıldı.

SURVİVOR İPEK YAŞAR KİMDİR?

İpek Yaşar'ın doğum tarihi hakkında henüz bir bilgi yok. CrossFit sporucu olan ve Instagram da binlerce takipçisi bulunan İpek Yaşar, Gamze Firuze Aksu yerine Survivor 2018'e katıldı. Survivor 2018'e iki gönüllü ve iki All-Star yarışmacının daha önceden dahil olacağını açıklanmıştı.

CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.

EMRE KİMDİR?

Emre ise aslen Adanalı ancak Eskişehir'de yaşıyor. Oldukça iddialı konuşan Emre, 'Şimdiden daha buradki ortamın içinde kendimi hissettim ve adapte oldum. Ben sınırlara karşı doğdum. Elimden geleni ardıma koymam' dedi.