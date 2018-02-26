1,5 milyon öğrencinin oylarıyla ödüle layık görülen ünlü oyuncu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene katıldı. Akalay, KTÜ’ye ikinci defa geldiğini, bu ödüle değer bulan bütün öğrencilere çok teşekkür ettiğini belirtti. Birce Akalay, alkışlar eşliğinde ödülünü aldı.
En iyi kadın oyuncu ödülü Akalay’a gitti
26.02.2018 - 02:36 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 02:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen “KTÜ Medya Ödülleri”nde Birce Akalay En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
Etiketler : birce akalay,
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