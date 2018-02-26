Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1,5 milyon öğrencinin oylarıyla ödüle layık görülen ünlü oyuncu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene katıldı. Akalay, KTÜ’ye ikinci defa geldiğini, bu ödüle değer bulan bütün öğrencilere çok teşekkür ettiğini belirtti. Birce Akalay, alkışlar eşliğinde ödülünü aldı.