Ünlü oyuncu, hem rolünden, hem ekibinden hem de sokakta aldığı tepkilerden çok mutlu olduğunu belirtti. Binici, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: Rol gereği çekimlerde önemli operasyonlara katılıyorum. Polislerin, özel timlerin işlerinin ne kadar zor olduğunu bu rolle birlikte anladım. Allah yardımcıları olsun. Geçen gün de ilginç ve güzel bir olay yaşadım. Havalimanında polislerle karşılaştım, hepsi tek tek selam verdi. Onur duydum.
Polisten Burcu Binici’ye selam
26.02.2018 - 02:38 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 02:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Söz” dizisinde Narkotik Başkomiseri Ceren’i canlandıran Burcu Binici, rolünün kendisini gururlandırdığını söyledi.
Etiketler : burcu binici,söz,
546366 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/546366.aspx
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