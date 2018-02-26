Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu, hem rolünden, hem ekibinden hem de sokakta aldığı tepkilerden çok mutlu olduğunu belirtti. Binici, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: Rol gereği çekimlerde önemli operasyonlara katılıyorum. Polislerin, özel timlerin işlerinin ne kadar zor olduğunu bu rolle birlikte anladım. Allah yardımcıları olsun. Geçen gün de ilginç ve güzel bir olay yaşadım. Havalimanında polislerle karşılaştım, hepsi tek tek selam verdi. Onur duydum.