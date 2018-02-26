Çekimleri İzmir’de gerçekleştirilen film hakkında konuşan Akbağ, Birgi’deki yöre halkının profesyonel bir oyunculuk sergilediğini söyledi. Konuşmaların ardından oyuncu, yönetmen ve senaryo yazarı seyircileri arkasına alıp selfie çektirdi.

 