Çekimleri İzmir’de gerçekleştirilen film hakkında konuşan Akbağ, Birgi’deki yöre halkının profesyonel bir oyunculuk sergilediğini söyledi. Konuşmaların ardından oyuncu, yönetmen ve senaryo yazarı seyircileri arkasına alıp selfie çektirdi.
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Çekimleri İzmir’de gerçekleştirilen film hakkında konuşan Akbağ, Birgi’deki yöre halkının profesyonel bir oyunculuk sergilediğini söyledi. Konuşmaların ardından oyuncu, yönetmen ve senaryo yazarı seyircileri arkasına alıp selfie çektirdi.
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