Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkın eski sinemayı aradığını savunan Cavcı, şunları söyledi: Halk, ‘Eskiler çok iyiydi’ diyor. Bunu demek isterken ‘Eskiler bizdendi’ demek istiyorlar aslında. Şimdi çok Amerikanvari, AVM sinemaları yapılıyor. Senaryo kötü, yönetmen kötü. Film çekmeyi bilmiyorlar. Kötü hocalardan iki numara öğreniyorlar. Teknoloji çok ileri ama içerik olarak boş. Bir sürü beceriksiz adam işi bilmeden sinema yapıyor. Yeşilçam’ı küçümsediler ama kendileri hiçbir şey yapamıyor. Son derece soysuz filmler. Sanırım senaryoları fotokopi ile çoğaltıyorlar. Hepsi birbirine benziyor. En sonunda seyirci komediye gelmemeye başladı. Durumun farkına varan Cem Yılmaz bir film yaptı, Yeşilçam’ın değeri tekrar keşfedildi. Bu, önemli bir şey. Nihayet anladılar. Şimdi bir de internet fenomenlerinin filmleri var. 3-5 sene sonra hiç hatırlanmayacaklar. İnsanları bıktırdılar. Seyirci bu kadar da aşağılanmaz. Tabii ki zeki projeleri tercih edeceklerdir. Bu filmler hatırlanmayacak ama soylu işler hep kalıcı olacak.

“YEŞİLÇAM’I ÖZLÜYORUM”

Daha önce İstanbul’da dolmuşa binerken görüntülenen Cavcı “Arabam var ama o gün park problemi sebebiyle dolmuşa binmiştim” diyor. Atölyesinde eski film afişleri bulunduran Cavcı, o günleri zaman zaman özlediğini söyledi.