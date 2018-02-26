Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü pop şarkıcısı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yener, hazırlığı süren yurt dışı single projeleriyle alakalı soruya “Kayıtlar bitti. Mayıs ayında klip çekiyoruz, haziran ayında da çıkıyoruz. İki proje var. Biri solo okuduğum biri de Faydee ile düet yaptığımız bir şarkı. İkisi de aynı zamanlarda çıkacak. Ülkemize yurt dışında tatlı bir gurur yaşatmak istiyorum ve bunun için çok çalışıyorum. Olimpiyatlara hazırlanır gibi hazırlanıyorum” şeklinde cevap verdi.