Bu yıl 12.’si gerçekleştirilecek olan ‘Myfest 2018’de, Gülşen, Ozan Çolakoğlu, Hande Yener, Zeo Jawed, Gazapizm, Eypio sahne alacak. Baharın ilk ve en büyük festivali ‘Myfest 2018’de yaklaşık 4 bin müziksever, 4 gün boyunca müziğin keyfini çıkaracak.
‘Gülşen’li festival
26.02.2018 - 03:41 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 03:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medorg ev sahipliğinde 28 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Antalya-Alanya Pegasos Resort’de gerçekleşecek olan Türkiye’nin bahar festivali ‘Myfest 2018’de yıldız isimler müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.
Etiketler : güşlen,festival,
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