Bu yıl 12.’si gerçekleştirilecek olan ‘Myfest 2018’de, Gülşen, Ozan Çolakoğlu, Hande Yener, Zeo Jawed, Gazapizm, Eypio sahne alacak. Baharın ilk ve en büyük festivali ‘Myfest 2018’de yaklaşık 4 bin müziksever, 4 gün boyunca müziğin keyfini çıkaracak.