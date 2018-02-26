Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 12.’si gerçekleştirilecek olan ‘Myfest 2018’de, Gülşen, Ozan Çolakoğlu, Hande Yener, Zeo Jawed, Gazapizm, Eypio sahne alacak. Baharın ilk ve en büyük festivali ‘Myfest 2018’de yaklaşık 4 bin müziksever, 4 gün boyunca müziğin keyfini çıkaracak.