Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş 108. bölüm fragmanında şaşırtan bir gelişme yaşanacak. Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümüne Ertuğrul'un Sultan Alaaddin'in adamları tarafından tevkif edilmesi damga vuracak. Peki Ertuğrul için yolun sonu geliyor mu? Diriliş'te bu hafta ne olacak? İşte Diriliş 108. yeni bölüm fragmanı

DİRİLİŞ'TE 108. BÖLÜM FRAGMANI



Diriliş Ertuğrul'un son bölümü 107. dün akşam TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Reyting rekortmeni olan dizi son bölümüyle adeta nefesleri keserken 108. bölüm fragmanı yayınlandı.

DİRİLİŞ'TE BU HAFTA NE OLACAK?

Göktuğ'un ölümünün ardından Sadettin Köpek yine hain planlar içine girer. Ertuğrul Bey'in bir Selçuklu askerini öldürdüğünü güvercinle sultana bildirir.

Yani Sadettin Köpek, Ertuğrul Bey'i devlete ihanet etmiş birisi olarak gösterir. Bu sayede makamına geri dönecektir.

Ertuğrul Bey uç beyliğinden atılabilir. Sultanın buyruğu ile Ertuğrul Bey'i tevkif etmeye gelen Aziz ne ile karşılaşacak? "Yanlış yapmaktasınız biz bunu hak edecek hiçbir şey yapmadık diyen" Ertuğrul bey tutuklanacak mı? Yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte tüm merak edilen sorular cevap bulacak.