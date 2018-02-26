Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

25 Şubat Pazar reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamlarının yeni dizisi Jet Sosyete reytinglerde aradığını bulamadı. Survivor, Jet Sosyete ve Savaşçı arasında geçen rekabette kim galip geldi? Dokunulmazlık yarışmasının yayınlandığı Survivor reytinglerde birinci geldi. İşte 25 Şubat Pazar reytingleri

JET SOSYETE ARADIĞINI BULAMADI

Star TV ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete ilk bölümüyle Çocuklar Duymasın'ı geçmişti. Ancak dizi 2. bölümde reytinglerde çakıldı. Gülse Birsel, Avrupa Yakası'nda yakaladığı başarıyı bir türlü yakalayamıyor.

10. SIRAYA KADAR DÜŞTÜ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın, reytinglerde 4. sırada yer alırken Jet Sosyete 10. sıraya kadar düştü. Reyting birincisi ise TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor oldu.