Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 dönümlük alana kurulu at çiftliğinde, binicilik eğitimi alan Murat Özcan (36) ile Emrullah Bayrak (36), sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla cast ajanslarının dikkatini çekti. Yaklaşık 3 yıldır yaptıkları ata sporunu ekranlara taşıma fırsatı bulan 2 yakın arkadaş, bu alanda kendilerini daha da geliştirerek, hem sevdikleri ata sporunu yapıyor hem de para kazanıyor. Yardımcı oyuncu Murat Özcan, at biniciliğine yaklaşık 3 yıl önce hobi amacıyla başladığını, daha sonra aldığı eğitimlerle bunu avantaja dönüştürdüğünü söyledi. Yardımcı oyuncu Emrullah Bayrak, aldığı at biniciliği eğitimi sayesinde tarihî dizilerde çok güzel roller oynadığını anlatarak, bunu spor olarak yapmanın dahi kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.