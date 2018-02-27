Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çolak, satır başlarıyla şöyle konuştu:

Türkiye’de kitap okuma ve tiyatro oyunları izleme oranı çok düşük. Gençler kaliteli içeriğe sahip, gelişimlerini destekleyen kitaplar okumalı.

Daha önce konservatuvara girmeyi denedim ancak olmadı. Bu mesleğe ilk adımımı tiyatro ile attım. Ondan aldığım heyecan ve seyirciyle bire bir olma hâli muhteşem bir duygu. Çocukken oyunculuğu hayal etmemiştim.

Fotoğraf çekmeyi ve anı yakalamayı seviyorum. Oyuncu olmasaydım belgesel fotoğrafçısı olmak isterdim. Babam bankacı olmamı isterdi ama ben meslek olarak da hayat biçimi olarak da oyunculuğu seçtim.

İçinde bulunmaktan pişman olduğum bir yapım elbet oldu ama proje adı vermeyeceğim.

Baltayı önce kendine vuranlardanım ben. Benim bir iç aynam vardır. İç aynamdan durumu hissedip o şekilde yol almayı tercih ederim.