Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar, Türkiye’ye 26 yıl önce sürpriz şekilde yerleştiğine değinerek “Türkiye’ye ve Türk insanına âşık oldum” dedi. Akbar, o dönem yazdığı mektupları “İçimdeki Türkiye’m” kitabını yazarken Rusçadan tercüme edip kitaba eklediğini söyleyerek “Orada şelale gibi akan Türkiye’ye karşı duygularım zaten çok net olarak görünüyor. Bu da bir aşk hikâyesi benim için. Ben çok ülke gördüm ama Türkiye’de çok özel bir şey var benim kalbime dokunan. Herhâlde o beni kendine âşık etti” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’de kendisini yabancı hissetmediğini sözlerine ekleyen sanatçı “Bana kitabımın isminin neden ‘İçimdeki Türkiye’ değil de ‘İçimdeki Türkiye’m’ olduğunu sordular. Ben dedim ki, o ‘m’yi yazma ihtiyacı hissetmeseydim ben bu kitabı zaten yazmaz ve bu ülkede de kalmazdım. Benim içimi titreten bir durum var burada” açıklamasını yaptı.