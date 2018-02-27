Şarkı için çekilen klip bir hafta içinde 2,5 milyon kişi tarafındanseyredildi. Mutlu “Şartlar ne olursa olsun, her zaman içimden geçen duyguyu yazdım, içimden geçen şarkımı paylaştım. Dinleyicim beni hiç yanıltmadı... ‘Ben Seni Böyle mi Sevdim’ birbirimize sarıldığımız bir şarkı oldu” dedi.
Yeni şarkısı rekora koşuyor
27.02.2018 - 02:53 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 02:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şarkıcı ve besteci Gülden Mutlu, Pasaj Müzik etiketli son single çalışması “Ben Seni Böyle mi Sevdim”i geçtiğimiz günlerde dinleyicilerin beğenisine sunmuştu.
Etiketler : gülden mutlu,
546640 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/546640.aspx
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