Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkı için çekilen klip bir hafta içinde 2,5 milyon kişi tarafındanseyredildi. Mutlu “Şartlar ne olursa olsun, her zaman içimden geçen duyguyu yazdım, içimden geçen şarkımı paylaştım. Dinleyicim beni hiç yanıltmadı... ‘Ben Seni Böyle mi Sevdim’ birbirimize sarıldığımız bir şarkı oldu” dedi.