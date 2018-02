Türkiye Gazetesi

Popstar yeniden başlıyor. Yayınlandığı yıllarda izlenme rekorları kıran yarışma geri dönüyor. Peki Popstar jüri üyeleri kim, ne zaman başlayacak? İşte Popstar yarışması hakkında merak edilenler...

POPSTAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk televizyon tarihinin sevilen şarkı yarışmalarından Popstar, 14 Mart'ta Kanal D'de seyircisiyle buluşacak.

POPSTAR JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Akgün Otel'de gerçekleşen İstanbul elemelerinde 16 saat boyunca adayları dinleyen Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo, daha sonra gazetecilerle sohbet etti. "Her şey tatlı başlasın" diyen sanatçılar, birlikte pasta kesti. 'Popstar'a 15 yıl önce, 2003'te başlamıştık" diyen Seki, "Herkes çok profesyonel. Reytingimiz bol olur inşallah" şeklinde konuştu. Kafasındaki bigudilerle dikkat çeken Ersoy, "Deli saraylı oldum" sözleriyle arkadaşlarını güldürdü. Can Bonomo ise "Bu jürinin bir parçası olmak benim için büyük şans" açıklamasını yaptı. Programın sunuculuğunu Osmantan Erkır üstleniyor.