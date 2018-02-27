Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacı Sabancı tarafından terk edildikten sonra kendini işine adayan Özge Ulusoy şimdi de sunuculuğunu yaptığı magazin programından ayrılmak zorunda kaldı. Evlilik yolunda ilerlediği Hacı Sabancı tarafından bir anda terk edilen Özge Ulusoy büyük üzüntü yaşamıştı. Hacı Sabancı, Özge'nin telefonunda ailesi hakkında hakaret içerikli mesajlarını yakaladığını açıklamış "O kadına kalitesiz sıfatı az kalır" şeklinde bir cümle sarf etmişti.

ANİDEN İŞİNE SON VERİLDİ

Sessizliğe gömülen Özge Ulusoy "Sadece işimle konuşulmak istiyorum" diyerek televizyonda bir magazin programı sunmaya başlamıştı. Fakat ünlü model ve sunucunun televizyon macerası kısa sürdü. Bu magazin programı sayesinde motive olan, tekrar hayata bağlanan Özge Ulusoy aniden işine son verilince şoke oldu.