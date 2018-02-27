Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivorda kim elendi? sorusu şimdiden merak edilmeye başlandı. Survivor 2018’de bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Ekranları başındaki seyirciler, Survivor 2018 eleme canlı izlemek için internetten de aramalara başladılar... Survivor’da kim elendi sorusuna eleme sonuçları açıklanır açıklanmaz buradan ulaşacaksınız. İşte Suvivor 2018 eleme canlı izle linki. Survivor 2018 kim elendi? sorusu bu akşam cevap bulacak. Survivor 2018 yine izleyicileri ekran karşısına kilitlemeye devam ediyor. Gizem, Birsen, Cumali ve Ramazan’ın SMS oyları sonucunda adaya veda edeceği Survivor 2018 canlı izlemek için haberimize bakmanız yeterlidir. Survivor 2018 eleme canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayın. Suvivorda kim elendi diye merak ediyorsanız da SMS oylarının sonucunda turkiyegazetesi.com.tr adresinden cevaba ulaşabilirsiniz. İşte Survivor 2018 eleme canlı izle ve Survivor kim elendi gibi detaylar…

Survivor 2018 eleme canlı izlemek için tıklayın

Gizem Kurtulan kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

Gizem Kurtulan 1994 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Survivor Gizem Kurtulan Pilates eğitmenliği yapıyor. Yoğun ve sıkı bir antrenman programı ile yarışmaya hazırlanmıştır. 14-15 Haziran 2016 Pentatlon- Bıathle Türkiye Açık Şampiyonası'na katılmış ve dereceye girmiştir. Sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemli olduğuna inanan Gizem Kurtulan, şöhretten ziyade sadeliğin gücünü tercih ediyor. Doğayı ve gezmeyi çok seven Gizem Kurtulan, Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden mezun. Gizem Kurtulan'ın sosyal medya hesabı, sıradan hayatının yansıması.

SURVİVOR TÜRKİYE ROMANYA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Romanya oyununda temsilci ünlüler takımı oldu. Ödül oyununu kazanan ünlüler takımı, Romanya ile oynamaya hak kazandı. Oyunun başlamasıyla birlikte farka doğru ilerleyen Türkiye ekibi, Turabi'nin üst üste kaybetmesinin ardından geriye düştü. Bunun üzerine atak yapan Romanya, durumu 9-8'e kadar getirmeyi başardı. Ve son parkurun ardından Romanya takımı 10-8 öne geçerek yemek ödülünün sahibi oldu.

MERVE SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Ünlüler takımının atletizm kökenli yarışmacısı Merve, oyunu kaybetmelerinin ardından göz yaşlarına boğuldu. Önemli olanın ödül olmadığını dile getiren Merve, Türkiye adı altında Romanya'ya kaybetmenin üzücü olduğunu ifade etti.

NİHAT PATLADI

Oyunlarda sürekli kenarda oturtulduğunu ve kendisine pek fırsat verilmediği konusunda yakarışta bulunan Nihat Doğan, oyun esnasında arkadaşlarıyla küçük bir tartışma yaşadı. Bu tartışma mücadelenin kaybedilmesinin ardından adaya da yansıdı. Nihat ile Merve yeni bölümde gerilim dolu dakikalara sahne olacak.

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Almanya'nın Berlin şehrinde hayata gözlerini açan ancak aslen Ankaralı olan Birsen Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde doğdu. Enka’nın kısa mesafe koşucularından olan Birsen Bekgöz, lisansını Kıbrıs’ta bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamladı. Türkiye'nin milli koşucularından biri olan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibi. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında zirvede yer alan isim oldu. 2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.



CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül, Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Cumali, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Survivor kadrosuna dahil edildi.

RAMAZAN KALYONCU KİMDİR?

Rize’li. İstanbul’da yaşıyor. Modellik yapıyor. Diksiyon ve oyunculuk eğitimi almış. Fitness ile uğraşıyor. Survivor 2018'de ikinci hafta Birsen, Gizem, Cumali ve Ramazan'dan kimin eleneceği salı günü yapılacak programda belli olacak.