Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018 Cumali Akgül kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? gibi aradıklarınız burada. Survivor 2018 eleme heyecanı bu akşam nefesleri kesecek. Cumali, Gizem, Birsen yada Ramazan'ın SMS oyları sonrası adaya veda etmesi gerekiyor. Bu dört adaydan en dikkat çeken isimse; Kars'tan İstanbul'a yürüyerek Acun Ilıcalı dahil tüm gözleri üzerinde toplayan; Cumali Akgül... Peki Survivor 2018 Cumali Akgül kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Survivor son bölümde elenme adayları kimler, ada ve dokunulmazlık oyunlarını kim kazandı? Bu akşam adaya kim vedaedecek? Tüm detaylar haberimizde. Survivor Cumali Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Cumali Akgül elendi mi? Survivor'da elenen kim? Cumali Akgül Survivor 2018 Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri. Cumali Akgül kimdir? Cumali Akgül nereli, mesleği nedir ve kaç yaşındadır? İşte Cumali Akgül hakkında merak ettikleriniz detayları haberimizde...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununda oldukça kritik anlar yer aldı. Oynanan oyun tamamen güce ve dengeye dayanıyordu. İki takım yarışmacıları da adaya bir arkadaşlarının veda etmemesi için kıyasıya mücadele ettiler. Oldukça zorlu oyun bir ünlüler takımına bir de gönüllüler tarafına doğru gitti. Müthiş mücadelenin ardından ünlüler takımı tecrübesiyle oyunu almayı başardı ve bir kez daha dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu. Böylece bu hafta da gönüllüler takımından bir kişinin veda edeceği kesinleşti.

Survivor eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2018'de bu hafta bir eleme konseyi heyecanı daha yaşandı. Dokunmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı bir kişinin ismini belirlemek için ada konseyine gittiler. Yapılan oylamada Birsen ve Gizem'in oyları eşit çıkınca otomatikman iki yarışmacı da aday oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Melih, Cumali'nin ismini söyledi ve Cumali 3. aday oldu. 4. elenme adayını belirleyen ise Yağmur oldu. Yağmur haftanın en iyi performans gösteren yarışmacı kolyesini kazanmıştı. Ramazan'ın ismini söyleyen Yağmur 4. adayı belirledi ve elenme adayları böylelikle Birsen Tokgöz, Gizem Kurtulan, Cumali ve Ramazan Kalyoncu oldu.

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Daha önce defalarca Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra “hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır.” Sloganı ile gündeme oturdu.

MERVE AYDIN KİMDİR?

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

BEYAZIT ÖZTÜRK ISRAR ETTİ!

Survivor 2018’in ilk yarışmacısı belli oldu. Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı Iğdır’dan İstanbul’a yürüyen Cumali Akgül oldu.

Önümüzdeki sezon değişik bir konsept ile başlayacak olan Survivor 2018’in katılımcıları belli oldu. Açıklanan ilk isim Cumali Akgül oldu. Survivor 2018 için planlanılan farklı konsept hakkında ayrıntılı bilgi Acun Ilıcalı tarafından önümüzdeki hafta açıklanacak.

YARIŞMAYA KATILABİLMEK İÇİN 1600 KM YOL YÜRÜDÜ

Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Survivor’a aşık olduğunu iddia eden Akgül, dün akşam Acun Ilıcalı’nın da konuk olduğu Beyaz Show’a katıldı. Beyazıt Öztürk’ün ve Beyaz Show seyircisinin ısrarına dayanamayan Acun Ilıcalı, Cumali Akgül’ü Survivor kadrosuna dahil etti.

Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamadı. Ilıcalı; “Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik.” Dedi.