Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmayı kaybeden Gönüllüler takımından kimlerin adı yazıldı? Survivor'da adaya kim veda edecek? Survivor'da kim elendi? Ada konseyinde adı en çok yazılan Gizem Kurtulan ve Birsen birinci ve ikinci aday, bireysel dokunulmazlığı kazanan Melih'in adını verdiği Cumali üçüncü aday, haftanın en iyi performansı Yağmur'un ismini söylediği Ramazan ise dördüncü elenme adayı oldu. Peki gönüllülerden adaya veda eden kim olacak? Survivor Birsen Bekgöz kimdir, Survivor Birsen nereli, mesleği nedir ve kaç yaşındadır? İşte Birsen Bekgöz hakkında merak ettikleriniz detayları haberimizde...

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

1980 yılında Berlin'de dünyaya gelen yarışmacı, 1.73 cm boyunda 60 kg ağırlığındadır. Terazi burcu olan yarışmacı kahverengi göz rengine sahiptir. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olan yarışmacı kısa mesafe koşucusudur. Daha önce bir çok yarışmada başarılar elde eden yarışmacı Survivor 2018'in en iddialı yarışmacılarından biridir. 2004-2005 yılları 200 metrede, 2006 yılında 400 metre engellide, 2010 ve 2013 yılları arasında 400 metre engellide birincilik elde etmiştir. Birsen Bekgöz, 2004 yılında 400 metre engellide Cezmi Or kupasında altın madalya kazanan yarışmacı, 2005 Akdeniz Oyunları'nda 4*400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazanmıştır. İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya kazanan yarışmacı Survivor 2018 Gönüllüler Takımında yarışacaktır. Oyuncu aslen Ankaralı'dır. Birsen Bekgöz evlidir.

İŞTE SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA ADAYA VEDA EDEN İSİMLER

Survivor 2018'de kim elendi? sorusu son bölümde yanıt buldu. Survivor son bölümde yapılan ada konseyinde, Gönüllüler takımında SMS oylamasına kalan Cumali, Yağmur ve Marcus'tan en az oyu alan Marcus Survivor'a veda etti. Ayrıca doktor raporuyla Gönüllüler takımından Gamze'nin Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı.

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSUNDAKİ YARIŞMACILAR

Cumali Akgül

Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.

Birsen Bekgöz

Kendimi aşmaya gidiyorum.

Ramazan Kalyoncu

Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.

Gizem Kurtulan

Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek.

Melih Özkaya

Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.

Yağmur Banda

Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.

Ecem Karaağaç

Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.

Nevin Yanıt Baltacı

Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.

Anıl Berk Baki

Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.

Funda Alkayış

Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.

Gamze Aksu

Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.

Marcus

Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.