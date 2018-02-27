Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cansu Dere'yle başrolünü oynadığı Sıla dizisiyle milyonları kendisine hayran bırakan Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşkına çevirdi.

İTİRAFIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Başrolünde yer aldığı 'Sıla'nın final yapmasının ardından 'Adanalı' dizisinde yer alan Mehmet Akif Alakurt, yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.

"ADANALI'DA OYNADIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Başrollerini Oktay Kaynarca ile paylaştığı diziden dolayı büyük pişmanlık duyduğunu söyleyen Alakurt, resmi Instagram sayfasında şu açıklamayı yaptı: "Adanalı fanlarına duyuru! Sizin severek izlediğiniz bu dizi benim oynadığım için pişman olduğum tek iştir.