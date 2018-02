Türkiye Gazetesi

İngiliz şarkıcı Anne Marie'nin 'Rockabye' şarkısına yaptığı düetle adını duyuran Cizreli Mehmet, son olarak dünyaca ünlü sanatçı Laura Pergolizzi ile ' Lost On You' şarkısını internet üzerinden birlikte seslendirmişti. Cizreli Mehmet, şimdi de New York'a gidecek.

"İLK FIRSATTA GİDİYORUM"

Düet 350 binin üzerinde görüntülenirken genç şarkıcı, Laura Pergolizzi'den davet aldığını açıkladı: "Laura Pergolizzi beni ABD'ye yüz yüze görüşmeye ve yeni bir düet için anlaşmaya davet etti. Evraklarımı hazırlayıp ilk fırsatta gidiyorum"