Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin sevilen isimlerinden Petek Dinçöz Azerbaycan’da şirket kurmaya hazırlanıyor. Kardeş ülke Azerbaycan’da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Dinçöz’ün bir müddet bu ülkede yaşayacağı ve şirket kurmak adına girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Yeni çalışması “Kabusun Olurum”un heyecanını da taşıyan Dinçöz’ün single’ı 2 Mart’ta Wediacorp Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alacak.

Söz ve bestesi Azerbaycanlı sanatçı Kemale Kasimova’ya ait olan “Kâbusun Olurum” isimli şarkıyla müzikseverlerle buluşacak olan Dinçöz, Alışılmadık ve etkileyici bir tarza sahip olan çalışmanın özellikle Youtube kanalı üzerinde büyük ilgi görmesi bekleniyor.

“Kâbusun Olurum” parçasını kliplendiren Dinçöz, yönetmenliğini Erkan Nas’ın yaptığı çekimlerde düzgün ve atletik fiziğiyle de dikkat çekti... Single çalışması için yapılan fotoğraf çekimlerinde de enerjisiyle göz dolduran Petek Dinçöz, zarif ve güçlü duruşuyla ön plana çıktı. Dinçöz formunu doğumunun ardından yaptığı kick boks ile koruduğunu söyledi.