Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay Tuzla Özel Şirin Afacanlar Anaokulu’nda yaşanan skandal, bir çalışanın çabasıyla ortaya çıktı. Öğretmenleri öğrencilere şiddet uyguladığını, kız ve erkek öğrencilerin çıplak halde birlikte tuvalete götürüldüğünü gören kreş çalışanı Zeynep Atasever, yaşananları görüntüledi. Görüntüleri velilerle paylaşan Atasever, skandalın ortaya çıkmasını sağladı.

Atasever tarafından kaydedilen görüntülerde bir öğretmen, öğrencilerle bağırıyor. Boyama yapmayan bir öğrenciyi kafasına vurarak uyaran öğretmen, istediklerini yapmayan öğrencileri azarlıyor.

Skandalın görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı konu ile soruşturma başlatırken, okul sahibi Güler M. ise anaokulunu kapatarak kayıplara karıştı.