Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İntizar, Baba Radyo'da Ayşe Matay'ın sunduğu "Baba'nın Kızı" programına konuk oldu. Yeni albümü 'Konu Sen Olunca' ile sevenleriyle buluşan 43 yaşındaki şarkıcı, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"AKREP SOKUNCA DEĞİŞTİM"

Yeni albümüyle birlikte imajında da yenilik yapan İntizar, küçüklüğünde aslında sarışın ve yeşil gözlü olduğunu ancak bir akrep sokması sonucu gözlerinin kahverengiye dönüştüğünü ve saçlarının da koyulaştığını açıkladı: "Çocukken sarışın, yeşil gözlüydüm. Hatta platin sarıydı saçlarım. İlkokul 1. sınıfta akrep soktu. Aylarca tedavi gördüm ve göz rengim, ten rengim, saç rengim hepsi değişti. Hatta yaşamamın şans olduğunu söylemişti doktorlar."

2016 YILINDA HACCA GİTMİŞTİ

Duygusal şarkıları ve berrak sesi ile önemli bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcı İntizar, 2016 yılında Hacca gitmişti.