Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı dün akşam iki farklı mekanda görüntülendi. Ilıcalı, programlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Subaşı'nın yeni projesi hakkında da müjdeyi verdi.

"DAHA BİR ŞEY KONUŞMADIK"

O Ses Türkiye'den ayrılma kararı aldığı konuşulan Gökhan Özoğuz'la ilgili "Gökhan'ın açıklaması yanlış anlaşılmış. Çünkü daha öyle bir şey konuşmadık, değişiklik her zaman olabilir. Biz bir aileyiz o kararları beraber veriyoruz." dedi.

ŞEYMA SABAH AKŞAM İŞİNİ DÜŞÜNÜYORMUŞ

Subaşı, takipçilerinin nasıl giyinmesi gerektiği hakkında fikirler vereceği yeni projesinin iki hafta içerisinde başlayacağını söylerken Acun Ilıcalı, bu projeyle ilgili şunları söyledi: "Testlere başladılar. 11 aydır testteler. Çok güzel bir uygulama. Şeyma da sabah akşam ona kafa yoruyor. Moda konusunda zaten çok takdir ediyorum ben. Ben kendim şu halimle bir bakayım dedim. Beni etkiledi çünkü insanın kendi hayatında büyük bir avantaj. Son testteler başarılı olacağını düşünüyorum."