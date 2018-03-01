Diriliş Ertuğrul’a Sinem Uslu ve Hasan Küçükçetin’in ardından, Engin Öztürk ve Burak Dakak da dâhil oldu. “Mahperi Sultan” karakteriyle Sinem Uslu’yu; “Altunaba” karakteriyle Hasan Küçükçetin’i gördüğümüz dizide Engin Öztürk “Günalp”i; Burak Dakak ise Selçuklu Sultanı Alaeddin’in oğlu “Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev”i canlandıracak.
‘Ertuğrul’a 4 yeni isim
01.03.2018 - 02:46 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 02:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, oyuncu kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor.
Etiketler : diriliş ertuğrul,
547174 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/547174.aspx
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