Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul’a Sinem Uslu ve Hasan Küçükçetin’in ardından, Engin Öztürk ve Burak Dakak da dâhil oldu. “Mahperi Sultan” karakteriyle Sinem Uslu’yu; “Altunaba” karakteriyle Hasan Küçükçetin’i gördüğümüz dizide Engin Öztürk “Günalp”i; Burak Dakak ise Selçuklu Sultanı Alaeddin’in oğlu “Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev”i canlandıracak.