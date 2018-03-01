Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oktay Kaynarca, Kenan Çoban, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Ömer Kurt’un da bulunduğu sanatçılar, Tarihî Antakya Uzun Çarşı’da esnafla bir araya geldi. Dışarıdan Hatay’da “savaş hâli” varmış gibi anlatıldığını ancak böyle bir durumun mevzubahis olmadığını vurgulayan Kaynarca “Uzaktan gösterildiği, anlatıldığı gibi değil. Burada herkesin işi gayet yerinde, moralleri yüksek. Maşallah herkes işinde gücünde, bir sıkıntı yok. Biz onu gördük. Çok da memnun olduk, ayrıca burada harika güzel bir atmosfer de var” dedi. Kaynarca, Zeytin Dalı Harekâtı’nın yapılması gerekliliğini dile getirerek “Devletimizin bekası, güvenliği açısından gerekli bir harekâttı. O yüzden de arkasındayız” diye konuştu.