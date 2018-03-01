Başrollerini Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Burak Satıbol’un paylaştığı iddialı komedi filmi ‘Arapsaçı’nın fragmanı görücüye çıktı. Yapımını Insignia Yapım’ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın üstlendiği film 30 Mart’ta seyirciyle buluşacak.