Başrollerini Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Burak Satıbol’un paylaştığı iddialı komedi filmi ‘Arapsaçı’nın fragmanı görücüye çıktı. Yapımını Insignia Yapım’ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın üstlendiği film 30 Mart’ta seyirciyle buluşacak.
Arapsaçı fragmanı görücüye çıktı
01.03.2018 - 02:51 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 02:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İddialı komedi filmi ‘Arapsaçı’nın fragmanı görücüye çıktı.
Etiketler : arapsaçı,fragman,
547176 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/547176.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER