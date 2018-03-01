“Ayla” filmindeki performansıyla sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da adından övgüyle söz ettiren İsmail Hacıoğlu, TRT1’nin iddialı dizisi “Mehmetçik Kûtülamare”nin kadrosuna dâhil oldu. Ünlü oyuncu, dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde seyirci karşısına çıkacak. Hacıoğlu, kahraman bir askere hayat verecek.
Irak’ta savaşacak!
01.03.2018 - 02:53 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 02:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
'Ayla' filmindeki performansıyla dikkat çeken İsmail Hacıoğlu, Mehmetçik Kûtülamare”nin kadrosuna dâhil oldu.
Etiketler : ismail hacıoğlu,
547177 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/547177.aspx
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