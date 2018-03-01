Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Ayla” filmindeki performansıyla sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da adından övgüyle söz ettiren İsmail Hacıoğlu, TRT1’nin iddialı dizisi “Mehmetçik Kûtülamare”nin kadrosuna dâhil oldu. Ünlü oyuncu, dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde seyirci karşısına çıkacak. Hacıoğlu, kahraman bir askere hayat verecek.