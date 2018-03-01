Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, filmin hazırlıklarını sürdüren İstanbul’da Baran Medya şirketine “ihtarname” gönderdi. İhtarnamenin “konu” kısmında “Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatını ve hatıralarını anlatmayı planladığınız ‘Dede Sultan’ isimli filmin çekimine ve gösterimine muvafakatimizin olmadığının, muvafakatimiz dışında işbu filmin yapılması durumunda yasal yollara başvuracağımızın ihtaren bildirilmesidir” ifadelerine yer verildi.
‘Dede Sultan’a muvafakat yok
01.03.2018 - 03:31 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 03:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatından kesitlerin anlatılacağı “Dede Sultan” adlı filmin yapımına, çekimine ve gösterimine muvafakat vermedi.
Etiketler : dede sultan,erdoğan,
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