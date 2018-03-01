Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, filmin hazırlıklarını sürdüren İstanbul’da Baran Medya şirketine “ihtarname” gönderdi. İhtarnamenin “konu” kısmında “Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatını ve hatıralarını anlatmayı planladığınız ‘Dede Sultan’ isimli filmin çekimine ve gösterimine muvafakatimizin olmadığının, muvafakatimiz dışında işbu filmin yapılması durumunda yasal yollara başvuracağımızın ihtaren bildirilmesidir” ifadelerine yer verildi.