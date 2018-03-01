Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Emin Kadıhan, hayat hikâyesiyle herkesi şaşırtıyor. Ünlü oyuncu pazarcılık, tornacılık, marangozluk ve pazarlamacılık gibi birçok farklı işte çalıştığını belirtti. Kadıhan, önceden oyuncu olmak gibi bir hayali olmadığını belirterek “İş hayatına çok küçük yaşta atıldım. Bir yandan okuyup bir yandan da çalışan binlerce çocuktan biri olarak büyüdüm. İlkokul döneminde pazarcılık yapmaya başladım ve bu işte geçirdiğim altı yıl bana çok şey kattı” diye konuştu. Çocuk yaşta işe başlamasının tek sebebinin defter, kitap alabilmek olduğunu ifade eden Kadıhan “Oyunculuğa başlamadan önce meslek edindiğim iş ise dekorasyonculuk oldu. Farklı şantiyelerde uygulayıcı usta olarak yaklaşık 9 yıl çalıştım. Bugün İstanbul’un en özel mekânlarında el emeğim var. O binaların önünden her geçtiğimde yaşadığım zor ve bir o kadar samimi yılları hatırlıyorum” değerlendirmesinde bulundu. “Diriliş Ertuğrul”, “Sevda Kuşun Kanadında” ve “Yol Ayrımı” gibi birçok yapımda rol alan Kadıhan, ilk bölümü yayınlanan “Börü” adlı mini dizinin 2. bölümünde “kötü adam” olarak tekrar seyirci karşısına çıkacak.