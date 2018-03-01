Polis Haftası dolayısıyla 6 Nisan’da vizyona girecek film, Özel Harekât polislerinin katıldığı ve gerçek mühimmatların kullanıldığı sahneleriyle dikkat çekecek. Film, gerçek bir hikâyeden sinemaya uyarlandı.
Polis haftasında vizyona giriyor
01.03.2018 - 03:52 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 03:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisinin Nefes’i İrem Helvacıoğlu ve ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin Ares karakteri Cemal Hünal’ı bir araya getiren “Kızım ve Ben” isimli sinema filminin afişi yayınlandı.
Etiketler : kızım ve ben,
547180 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/547180.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER