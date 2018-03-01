Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis Haftası dolayısıyla 6 Nisan’da vizyona girecek film, Özel Harekât polislerinin katıldığı ve gerçek mühimmatların kullanıldığı sahneleriyle dikkat çekecek. Film, gerçek bir hikâyeden sinemaya uyarlandı.