Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tek kanallı TRT döneminin ünlü sunucularından olan ve aynı zamanda çok sayıda dizide rol alan Müge Oruçkaptan, geçirdiği ameliyatlar sonucu 47 kiloya düşerek hastanelik oldu ve Cuma günü yeniden ameliyata alınıyor. Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, yakın dostu Oruçkaptan’ın eşi Baran Rasim Kaçmaz'la görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

“ACİLEN 10 KİLO ALMASI LAZIM”

Müge Oruçkaptan’ın bir yudum su bile içemediğini söyleyen Onur Akay, “Canım dostum Müge Oruçkaptan, 2016 yılında şekeri 535’e yükselerek hastaneye kaldırılmış ve 2017 yılının Haziran ayında ise, 4,5 saat süren şeker ameliyatı olmuştu. Sevgili Müge’nin ayrıca ameliyatla midesinden bir bölüm alınmış ve bağırsaklarını bağlamışlardı. Geçtiğimiz aylarda safra kesesi ameliyatı da olan Müge, 35 kilo vererek 47 kiloya düşünce, bir hafta önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Canım arkadaşım bir yudum su bile içemiyor ve sadece kusuyor. Cuma günü ameliyatla bağırsaklarını serbest bırakacaklar ve acilen 10 kilo alması lazım. Dualarınızı eksik etmeyin.” dedi.