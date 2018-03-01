Bebek Koyu'nda bağlı teknesinde kaçak su kullandığı  iddiasıyla yargılanan oyuncu Oktay Kaynarca'nın, 4 bin lira adli para cezasına  çarptırılmasına karar verildi.  İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuksuz  sanıklar Oktay Kaynarca ve Bünyamin Bilgeoğlu katılmadı. Kaynarca'yı avukatı  Barış Ünlü temsil etti.

 Duruşmada söz alan avukat Ünlü, müvekkilinin dava konusu suça ilişkin  herhangi bir kastı bulunmadığını belirterek, şunları söyledi: "Söz konusu koyda birçok tekne olmasına karşın, sadece birkaçında su  aboneliği var. Müvekkil su ihtiyacını, bedeli karşılığında Metin C. adlı şahıstan  temin etmiştir. Müvekkilin, Metin C'nin kaçak su kullanıp kullanmadığını bilmesi  mümkün değildir. Suçu kabullenmemekle birlikte müvekkil zararı gidermiştir. Etkin  pişmanlık hükümleri uygulanmasını, aksi kanaatte iseniz lehte olan hükümlerin  uygulanmasını talep ediyoruz."

  Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Kaynarca'nın "karşılıksız  yararlanma" suçunu işlediğini sabit görerek, 4 bin lira adli para cezası verdi.  Kaynarca'nın daha önce hakkındaki bir davada ceza ertelemesi uygulandığı hükmün  açıklanmasını geri bırakmayan mahkeme, paranın 4 taksitte ödenmesini  kararlaştırdı. Mahkeme, diğer sanık Bilgeoğlu'nu ise aynı suçtan 6 ay 20 gün hapse  mahkum ederken, cezayı 5 yıl süreyle erteledi.

  KAÇAK SU KULLANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ 

 Oktay Kaynarca'ya ait kaptanlığını Bünyamin Bilgeoğlu'nun yaptığı  teknede sayaçsız ve sözleşmesiz kaçak su kullanıldığını tespit eden İSKİ  ekipleri, tutanak düzenleyerek durumu savcılığa bildirmişti. Savcılık, Kaynarca  ve Bilgeoğlu hakkında, "Abonelik esasına göre yararlanılabilen suyun, sahibinin  rızası olmaksızın tüketilmesi" suçundan 2 aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle  dava açmıştı.